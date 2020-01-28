2020-01-28T15:43:09+03:00
Общество

Жителя Тверской области наказали за езду в пьяном виде

Мужчину лишили прав и дали 240 часов обязательных работ
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина получил 240 часов обязательных работ Фото: архив "КП"Мужчина получил 240 часов обязательных работ Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 42-летний житель Зубцовского района Тверской области. Установлено, что мужчина совершил преступление по ст. 264.1 УК РФ, т.е. находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина ездил за рулем по улицам Зубцова, был остановлен сотрудниками полиции и отстранен от управления транспортным средством. От медицинского освидетельствования он отказался и, тем самым, не выполнил законного требования должностного лица.

- Ранее виновный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, имеет не снятую и не погашенную судимость, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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