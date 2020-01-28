2020-01-28T13:33:55+03:00
Происшествия

В Твери задержали "закладчика" с психотропным веществом

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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На улице Твери полиция задержала "закладчика" Фото: УМВД России по Тверской областиНа улице Твери полиция задержала "закладчика" Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери на улице Новочеркасская сотрудниками полиции задержан 22-летний местный житель по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

При личном досмотре у молодого человека обнаружено и изъято 38 свёртков с веществом внутри. Экспертиза показала, что это психотропное средство общей массой 40 грамм и наркотическое средство растительного происхождения массой 35 грамм. По данным оперативников, наркотики фигурант планировал распространять на территории Твери посредством "закладок".

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Мужчин грозит до двадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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