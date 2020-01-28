Тверская лучница Арина Михайлова завоевала Кубок России по 3Д стрельбе из лука
Масштабные соревнования проходят в Орле
Арина Михайлова из Твери завоевала Кубок России по стрельбе из лука Фото: скрин видео Russian Archery Federation
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В Орле 25 января открылись масштабные соревнования по стрельбе из лука, которые продлятся до 12 февраля.
Первыми в борьбу за медали вступили участники Кубка России по 3Д стрельбе из лука - стрельба по мишени без привычного прицела. Сообщает паблик "Стрельба из лука в Твери".
Среди лучников из более чем двадцати регионов участвуют и спортсмены из Тверской области.
В минувшее воскресенье Арина Михайлова из Твери стала обладателем золотого Кубка России по 3Д стрельбе из лука, а сегодня взяла "серебро" Чемпионата России.
ИСТОЧНИК KP.RU