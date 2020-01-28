28 Янв. 2020 2020-01-28T12:52:16+03:00

В Тверской области осужденный напал на сотрудника колонии Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Тверской области Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении осужденного ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Тверской области.

Его обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Следствием установлено, что в октябре 2019 года осужденный, конвоируемый по коридору карантинного отделения ЛИУ-3, внезапно развернулся и самовольно начал двигаться в обратном направлении. Сотрудник колонии попытался остановить осужденного, но мужчина схватил его за руку и оттолкнул в стену. Дальнейшие действия осужденного пресекли сотрудники УФСИН.

- В ходе следствия фигурант вину не признал, но по результатам проведенного следствия его вина была доказана в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

С утвержденным обвинительным заключением прокурора уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU