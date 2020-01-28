Дома для расселения Морозовского городка в Твери должны построить к 2021 году

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:37:10+03:00

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Сегодня, 28 января, на заседании правительства Тверской области, которое проводит губернатор Игорь Руденя, собравшиеся рассмотрели адресную программу переселения граждан из аварийного жилфонда на 2019-2025 годы.

Согласно программе, за ближайшие шесть лет должно быть расселено почти 9 тыс. кв. метров (больше 2000 квартир) и переселено в новые квартиры больше 5000 человек. На первом этапе 2019 - 2020 годы уже переселено 30 человек из 14 квартир. Всего до конца года новое жилье должны получить 330 граждан из 112 квартир.

Новые многоквартирные дома будут строиться во Ржеве, Торжке, Зубцовском районе, Конаковском районе, Вышневолоцком городском округе.

Во время обсуждения был поднят вопрос о судьбе жителей Морозовских казарм в Твери. Мэр города Алексей Огоньков сообщил, что есть отдельная программа по переселению, которую город реализует совместно с областью. В региональном бюджете на эти цели заложено 865 млн. рублей.

Строить дома для расселения жителей будут в Заволжском районе.

- Два дома для жителей казарм по плану должны сдать к 1 октября 2021 года, - сообщил директор Ассоциации по развитию гражданского общества "Институт регионального развития" Павел Парамонов. - Скорее расселение произойдёт за два-три года.

ИСТОЧНИК KP.RU