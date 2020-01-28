В Твери произошел пожар на территории заброшенной химбазы

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:11:35+03:00

Спасатели тушили здание химбазы в Твери Фото: vk.com/"Я живу в Твери" (скрин видео)

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Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании бывшей химбазы на Петербургском шоссе, 4А, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 0:28 ночи 28 января.

На место убыли пожарные расчеты. По приезду на место выяснилось, что горит кирпичное двухэтажное здание. Очаг возгорания - на втором этаже.

На тушение пожара у спасателей ушло несколько часов.

- В результате огнем уничтожена внутренняя отделка на втором этаже и кровля на площади 400 кв.метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU