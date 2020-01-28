2020-01-28T12:11:35+03:00
Происшествия

В Твери произошел пожар на территории заброшенной химбазы

Причина устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Спасатели тушили здание химбазы в Твери Фото: vk.com/"Я живу в Твери" (скрин видео)Спасатели тушили здание химбазы в Твери Фото: vk.com/"Я живу в Твери" (скрин видео)
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании бывшей химбазы на Петербургском шоссе, 4А, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 0:28 ночи 28 января.

На место убыли пожарные расчеты. По приезду на место выяснилось, что горит кирпичное двухэтажное здание. Очаг возгорания - на втором этаже.

На тушение пожара у спасателей ушло несколько часов.

- В результате огнем уничтожена внутренняя отделка на втором этаже и кровля на площади 400 кв.метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области осужденный напал на сотрудника колонии
Дома для расселения Морозовского городка в Твери должны построить к 2021 году
В Твери произошел пожар на территории заброшенной химбазы
В Тверской области женщина-водитель пострадала в ДТП
В новогодние дни в Тверской области отдохнуло более 158 тысяч туристов
Грузовой фургон опрокинулся в кювет в Тверской области
Дачный дом сгорел в Тверской области, есть погибший
Житель Тверской области напилил леса на 230 тысяч рублей
Жителям Твери советуют, как не подцепить коронавирус
"Скорая" к жителям Твери в среднем приезжает немногим менее, чем за 14 минут
Губернатор Тверской области включён в обновленный состав президиума Госсовета РФ
В Твери началась реконструкция одного из основных водоводов города
Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
Сто пятьдесят дворников борются с гололедицей в Твери
Новый портал будет рассказывать об истории и традициях монашества Тверской области
В День снятия блокады Ленинграда в Твери возлагали цветы к Обелиску Победы и раздавали блокадный хлеб
О жизни тверских монастырей теперь можно узнать из интернета
Несовершеннолетняя девушка пропала в Тверской области
Жительница Тверской области около месяца прятала в кладовой труп знакомого
В Тверской области через интернет торговали нелегальным алкоголем
В Твери прошла масштабная проверка такси
Под Тверью легковушка съехала в кювет в результате ДТП
В Тверской области эпидемии гриппа нет
По подозрению в хранении наркотиков задержан житель Ржева Тверской области
Семье, пострадавшей во время пожара на улице Жореса в Твери, окажут необходимую помощь