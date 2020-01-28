В новогодние дни в Тверской области отдохнуло более 158 тысяч туристов

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:53:03+03:00

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Начало нового года в Тверской области выдалось по погоде не слишком привлекательным, но туристов это не отпугнуло. Мало того их, если судить 85-процентному заполнению отелей и гостиниц, приехало даже больше, чем в прошлом году. На целых 5%.

Всего же с 31 декабря по 8 января в Тверской области побывало больше 158 тысяч туристов. Как сообщило региональное министерства туризма, особенно гостей Верхневолжья манили Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок и озеро Селигер.

Вырос спрос на загородное проживание в отелях со SPA-процедурами и развлекательными программами.

Пользовались популярностью и музеи, в том числе - частные. К примеру, в тверском музее фотографии «Искра», в праздничные выходные не было отбоя от туристов. 80% из них приехали к нам из Москвы. Однако рекордсменом по посещению стал знаменитый музей козла.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, туризм сегодня даёт импульс к преображению территорий региона.

ИСТОЧНИК KP.RU