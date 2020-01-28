Грузовой фургон опрокинулся в кювет в Тверской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:48:24+03:00

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Авария произошла в ночь на 27 января на 124-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск Бежецкого района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что 60-летний водитель, управляя автомобилем "3009Z5 грузовой фургон", при движении из Бежецка в Тверь, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Ремнем безопасности он был не пристегнут.

ИСТОЧНИК KP.RU