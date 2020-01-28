Дачный дом сгорел в Тверской области, есть погибший

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:40:02+03:00

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Сообщение о том, что в деревне Березниково, Степуринского сельского поселения, Старицкого района произошел пожар, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 2:48 ночи.

На место происшествия выехали спасатели. По прибытии на место пожарных расчетов установлено, что горит одноэтажное, деревянное строение - дачный дом.

В 6:13 обнаружен погибший, данные уточняются.

- В результате пожара огнем строение уничтожено полностью. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. Пожар удалось ликвидировать в 4:24 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU