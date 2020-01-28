Житель Тверской области напилил леса на 230 тысяч рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:53:06+03:00

"Черный лесоруб" напилил елей на 230 тысяч рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Факт незаконной рубки леса на территории лесного массива в двух км от деревни Песогоры Максатихинского района выявили сотрудники Максатихинского отделения полиции МО МВД России "Бежецкий". На месте происшествия полицейские выяснили, что неизвестный незаконно спилил 10 деревьев хвойной породы объемом около 15 куб. м. Ущерб составил более 230 000 рублей.

Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался неработающий 44-летний житель Максатихинского района. У подозреваемого изъяли бензопилу, древесину и трактор.

В отношении "черного лесоруба" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ За незаконную рубку леса мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

- Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU