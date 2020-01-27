2020-01-27T10:15:15+03:00
Происшествия

На Волоколамском шоссе в Твери столкнулись три автомобиля

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на Волоколамском шоссе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Тимофей ЗыковДТП на Волоколамском шоссе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Тимофей Зыков
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Авария произошла поздно вечером 26 января, в районе дома №37, на Волоколамском шоссе в Твери.

На повороте на улицу Чкалова столкнулись два автомобиля с последующим наездом на третье припаркованное транспортное средство.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что ДТП произошло из-за не предоставления одним из водителей преимущества при выезде со второстепенной дороги на главную.

Признаков алкогольного опьянения у участников аварии нет. В результате столкновения пострадал водитель виновного автомобиля. С травмами его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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