На Волоколамском шоссе в Твери столкнулись три автомобиля
Есть пострадавший
ДТП на Волоколамском шоссе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Тимофей Зыков
Изменить размер текста:
Авария произошла поздно вечером 26 января, в районе дома №37, на Волоколамском шоссе в Твери.
На повороте на улицу Чкалова столкнулись два автомобиля с последующим наездом на третье припаркованное транспортное средство.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что ДТП произошло из-за не предоставления одним из водителей преимущества при выезде со второстепенной дороги на главную.
Признаков алкогольного опьянения у участников аварии нет. В результате столкновения пострадал водитель виновного автомобиля. С травмами его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU