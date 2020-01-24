Более 400 мигрантов выдворили из страны судебные приставы Тверской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:15:47+03:00

В ведомстве подвели итоги за прошлый год

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В 2019 году судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области выдворили за пределы РФ 437 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории региона и страны.

За нарушение миграционного законодательства нелегалы оштрафованы.

- Под контролем тверских судебных приставов страну покинули граждане Таджикистана и Узбекистана, Украины, Армении, Молдовы, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Болгарии, Турции, Индии, Конго, Нигерии и других государств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа по установлению и выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU