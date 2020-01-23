Помогите любимым педагогам победить в народном голосовании на звание лучшего учителя и воспитателя Твери

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:51:07+03:00

Голосование на приз читательских симпатий в конкурсах "Учитель года" и "Воспитатель года" 2020 стартовало!

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В Твери проходят муниципальные этапы Всероссийских конкурсов "Учитель года - 2020" и "Воспитатель года - 2020". И "КП"-Тверь" традиционно проводит голосование, в котором именно вы, наши читатели, сможете выбрать лучшего школьного учителя и детсадовского воспитателя.

Победители этого народного голосования получат призы и дипломы от "Комсомолки" на торжественной церемонии награждения в финале конкурсов. Он пройдёт 14 февраля во Дворце творчества детей и молодёжи. Кем будут победители выбранные жюри, а кем "народные избранники"? Это пока большая интрига.

Но повлиять на ход народного голосования может каждый из вас! Голосуйте и рассказывайте о голосовании на сайте "КП"-Тверь" своим знакомым и друзьям. Это увеличит шансы вашего любимого педагога выиграть в нашем голосовании и стать лучшим по версии читателей.

Проголосовать за любимого учителя можно ЗДЕСЬ, а за лучшего воспитателя - ВОТ ТУТ. Голосовать можно неоднократно, но не чаще раза в сутки с одного IP-адреса. Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU