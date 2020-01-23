2020-01-23T20:50:01+03:00
Общество

Студенческий десант: учащиеся тверского техникума побывали в линейном отделе полиции

Будущих юристов из кооперативного техникума познакомили с профессией транспортного полицейского
Виктория ТУШКОВА
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В Твери прошла общероссийская акция "Студенческий десант". Фото: ЛО МВД РФ на станции ТверьВ Твери прошла общероссийская акция "Студенческий десант". Фото: ЛО МВД РФ на станции Тверь
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В Твери прошла ежегодная общероссийская акция «Студенческий Десант». Акция состоялась в преддверии Татьяниного дня. Студентов познакомили с работой транспортной полиции: встреча прошла в линейном отделе МВД России на станции Тверь.

Председатель Совета Ветеранов и член Общественного совета при ЛО МВД на станции Тверь Владимир Суздальцев рассказал ребятам об истории образования отдела, специфике работы и своей службе в транспортной полиции.

Ребята узнали о преимуществах службы в транспортной полиции, правилах вступления в добровольные народные дружины и их работе, освежили знания правил поведения на объектах железнодорожного транспорта и поучаствовали в викторине на данную тему.

Одним из самых интересных моментов сталознакомство с учебным огнестрельным оружием. Под наблюдением стражей порядка ребята практиковались в навыках по разбору и сбору учебного пистолета и автомата.

Студенты также побывали в комнате истории линейного отдела.

- В завершении мероприятия будущие юристы поблагодарили сотрудников транспортной полиции города Твери за интересную экскурсию и новые знания, которые пригодятся в выборе профессии, - сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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