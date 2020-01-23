В Кимрах планируется открыть как минимум одну новую детскую поликлинику
Сегодня, 23 января, губернатор Игорь Руденя провел день в рабочей поездке в Кимры. Во время визита в город глава региона осмотрел детские поликлиники №1 и №2.
В настоящее время в поликлиниках работают семь участковых педиатров на 13 педиатрических участках, три профильных специалиста – невролог, логопед и офтальмолог. Однако, для населения этого не достаточно. В городе ощущается острая потребность в детской поликлинике.
В муниципалитете проживают более 10800 детей, из них более 1100 – в многодетных семьях. Имеющиеся поликлиники в оптимальном режиме работы могут обеспечить медпомощью не больше половины из них.
Старые поликлиники располагаются на первых этажах жилых многоквартирных домов, построенных в советские времена, поэтому обсуждается вопрос о строительстве в районе новой обособленной детской поликлиники на 200 посещений в смену.
- Новая детская поликлиника будет такой же, как учреждение в Твери в микрорайоне "Южный", - отметил Игорь Руденя.
Рассматривается вариант её размещения на левобережной стороне Кимр, где проживает большее количество населения. Чтобы не обидеть правую савеловскую сторону города, там могут построить небольшой филиал-отделение новой поликлиники. Этот вопрос ещё будет прорабатываться областным правительством.
ИСТОЧНИК KP.RU