В Кимрах планируется открыть как минимум одну новую детскую поликлинику

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:30:47+03:00

Новую поликлинику в Кимрах хотят построить по аналогии поликлиники в микрорайоне "Южный" в Твери Фото: ПТО

Этот вопрос Игорь Руденя обсудил с местным руководством и министром здравоохранения Тверской области

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Сегодня, 23 января, губернатор Игорь Руденя провел день в рабочей поездке в Кимры. Во время визита в город глава региона осмотрел детские поликлиники №1 и №2.

В настоящее время в поликлиниках работают семь участковых педиатров на 13 педиатрических участках, три профильных специалиста – невролог, логопед и офтальмолог. Однако, для населения этого не достаточно. В городе ощущается острая потребность в детской поликлинике.

В муниципалитете проживают более 10800 детей, из них более 1100 – в многодетных семьях. Имеющиеся поликлиники в оптимальном режиме работы могут обеспечить медпомощью не больше половины из них.

Старые поликлиники располагаются на первых этажах жилых многоквартирных домов, построенных в советские времена, поэтому обсуждается вопрос о строительстве в районе новой обособленной детской поликлиники на 200 посещений в смену.

- Новая детская поликлиника будет такой же, как учреждение в Твери в микрорайоне "Южный", - отметил Игорь Руденя.

Рассматривается вариант её размещения на левобережной стороне Кимр, где проживает большее количество населения. Чтобы не обидеть правую савеловскую сторону города, там могут построить небольшой филиал-отделение новой поликлиники. Этот вопрос ещё будет прорабатываться областным правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU