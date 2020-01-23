2020-01-23T19:30:47+03:00
Общество

В Кимрах планируется открыть как минимум одну новую детскую поликлинику

Этот вопрос Игорь Руденя обсудил с местным руководством и министром здравоохранения Тверской области
Ольга ТРОФИМОВААлександр ЖМУЛИН
Поделиться:
Новую поликлинику в Кимрах хотят построить по аналогии поликлиники в микрорайоне "Южный" в Твери Фото: ПТОНовую поликлинику в Кимрах хотят построить по аналогии поликлиники в микрорайоне "Южный" в Твери Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 января, губернатор Игорь Руденя провел день в рабочей поездке в Кимры. Во время визита в город глава региона осмотрел детские поликлиники №1 и №2.

В настоящее время в поликлиниках работают семь участковых педиатров на 13 педиатрических участках, три профильных специалиста – невролог, логопед и офтальмолог. Однако, для населения этого не достаточно. В городе ощущается острая потребность в детской поликлинике.

В муниципалитете проживают более 10800 детей, из них более 1100 – в многодетных семьях. Имеющиеся поликлиники в оптимальном режиме работы могут обеспечить медпомощью не больше половины из них.

Старые поликлиники располагаются на первых этажах жилых многоквартирных домов, построенных в советские времена, поэтому обсуждается вопрос о строительстве в районе новой обособленной детской поликлиники на 200 посещений в смену.

- Новая детская поликлиника будет такой же, как учреждение в Твери в микрорайоне "Южный", - отметил Игорь Руденя.

Рассматривается вариант её размещения на левобережной стороне Кимр, где проживает большее количество населения. Чтобы не обидеть правую савеловскую сторону города, там могут построить небольшой филиал-отделение новой поликлиники. Этот вопрос ещё будет прорабатываться областным правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кимрах планируется открыть как минимум одну новую детскую поликлинику
На улицах Твери будут раздавать блокадный хлеб
В Твери пройдет панихида по погибшим в годы геноцида казакам
Молодежный литераторный клуб откроет новый сезон в Твери с романа Мариам Петросян
Карту в новых автобусах Твери понадобится прикладывать к валидатору дважды за поездку
В результате несчастного случая на Старицком шоссе под Тверью умер водитель большегруза
Экс-начальник отдела продаж Бежецкого завода в Тверской области предстанет перед судом
В Тверской области иномарка столкнулась с автобусом
В китайском городе Ухань тверичанка не может выйти из дома из-за вспышки коронавируса
В Тверской области пьяный москвич устроил дебош в "Сапсане"
Внимание, саркоцистоз: охотников в Тверской области предупредили об опасности употребления в пищу мяса диких животных
Подростки в Тверской области дважды обокрали один и тот же дом
Водитель на иномарке с летней резиной попал в ДТП под Тверью
Житель Бологовского района Тверской области подрался с полицейским
В Тверской области врачи будут навещать ветеранов Великой Отечественной войны ежемесячно
В Зубцовском районе Тверской области домашняя собака умерла от бешенства
В Кимрах губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами и возложил цветы к монументу работникам Савеловского завода
На уборку улиц в Тверской области выехало 266 единиц техники