В Твери пройдет панихида по погибшим в годы геноцида казакам

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:39:39+03:00

Изменить размер текста: A A

24 января в соборе Александра Невского Твери состоится панихида по погибшим в годы геноцида казакам.

История геноцида данного сословия уходит в 1919 год. Именно 101 год назад 24 января оргбюро ЦК РКП (б) выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свердлова. Она вошла в историю как «директива о расказачивании», определившая политику власти по отношению к казакам — сословию, которое на протяжении нескольких столетий укрепляло воинскую славу Отечества.

Секретная директива положила начало геноциду казачества на государственном уровне.

Жертв политических репрессий казачества вспоминают в России ежегодно.

Начало панихиды в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU