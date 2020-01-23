В Твери пройдет панихида по погибшим в годы геноцида казакам
24 января в соборе Александра Невского Твери состоится панихида по погибшим в годы геноцида казакам.
История геноцида данного сословия уходит в 1919 год. Именно 101 год назад 24 января оргбюро ЦК РКП (б) выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свердлова. Она вошла в историю как «директива о расказачивании», определившая политику власти по отношению к казакам — сословию, которое на протяжении нескольких столетий укрепляло воинскую славу Отечества.
Секретная директива положила начало геноциду казачества на государственном уровне.
Жертв политических репрессий казачества вспоминают в России ежегодно.
Начало панихиды в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU