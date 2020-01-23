2020-01-23T18:39:39+03:00
Общество

В Твери пройдет панихида по погибшим в годы геноцида казакам

Начало в 19.00.
Ирина ТАРАСОВА
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Панихида пройдет в соборе Александра Невского ТвериПанихида пройдет в соборе Александра Невского ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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24 января в соборе Александра Невского Твери состоится панихида по погибшим в годы геноцида казакам.

История геноцида данного сословия уходит в 1919 год. Именно 101 год назад 24 января оргбюро ЦК РКП (б) выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свердлова. Она вошла в историю как «директива о расказачивании», определившая политику власти по отношению к казакам — сословию, которое на протяжении нескольких столетий укрепляло воинскую славу Отечества.

Секретная директива положила начало геноциду казачества на государственном уровне.

Жертв политических репрессий казачества вспоминают в России ежегодно.

Начало панихиды в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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