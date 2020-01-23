2020-01-23T18:10:23+03:00
Звезды

Молодежный литераторный клуб откроет новый сезон в Твери с романа Мариам Петросян

Вход на встречи свободный
Ирина ТАРАСОВА
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25 января в библиотеке Горького Твери вновь соберется компания хороших людей, любящих читать.

Встречи Молодежного литераторного клуба по традиции проходят раз в месяц. Участники обсуждаем заранее выбранную книгу, пьют чай с плюшками, играют в настольные игры и общаются.

Новый сезон назвали "Литература. Век XXI". В этом году планируется читать и обсуждать произведения современников, написанные начиная с 2000 года.

Первой книгой сезона станет роман-трехкнижие Мариам Петросян "Дом, в котором...". На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. 25 января в 14.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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