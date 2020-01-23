Карту в новых автобусах Твери понадобится прикладывать к валидатору дважды за поездку

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:51:36+03:00

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В новой модели пассажирских перевозок, переход на которую Тверь и Калининский район начнут с 3 февраля, предполагает введение новой транспортной карты «Волга», которая заменит «Иволгу».

Обладателям банковских карт с возможностью безналичной оплаты карта «Волга» будет выгодна только если записать на неё абонемент. Дело в том, что оплачивая поездку «по безналу» вы заплатите 25 рублей. И неважно, «Волгой» вы расплатились, или банковской картой. А вот записанный на «Волгу» абонемент позволит снизить стоимость одной поездки до 21 рубля. Наличными деньгами, напомним, придётся заплатить 29 рублей.

По данным министерства транспорта Тверской области, «Волгу» будут продавать в киосках периодической печати, тех, что относились к сети «Тверьсоюзпечать». О том, как положить на карту деньги или оформить абонемент, точных указаний пока нет.

Роль транспортной карты может выполнить и бесконтактная банковская карта, достаточно активировать эту функцию в мобильном приложении или на сайте оператора. Сообщается, что и то и другое начнёт свою работу в ближайшее время.

ВАЖНО

Расплачиваясь картой (любой) в новых автобусах необходимо будет приложить её к валидатору дважды - на входе и на выходе. Это связано с тем, что тариф для проезда по городу и выезда в Калининский район может быть разным.

ИСТОЧНИК KP.RU