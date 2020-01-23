В результате несчастного случая на Старицком шоссе под Тверью умер водитель большегруза
ЧП произошло днем, 23 января на Старицком шоссе, рядом с поворотом на деревню Климово, в Тверской области.
Проезжающие мимо водители заметили на обочине дороги "МАЗ" со снятым колесом, рядом с автомобилем лежал мужчина, предположительно водитель большегруза. О случившемся стало известно после публикации в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
- У автомобиля в дороге взорвалось колесо. Во время его замены, лопнуло стопорное кольцо. Металлическая деталь попала в шею. Травмированный мужчина скончался на месте, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
О погибшем известно, что он из Пскова. Мужчине было 64 года.
ИСТОЧНИК KP.RU