2020-01-23T17:27:24+03:00
Происшествия

В результате несчастного случая на Старицком шоссе под Тверью умер водитель большегруза

Во время замены колеса, лопнуло стопорное кольцо
Ирина ТАРАСОВАОльга ТРОФИМОВА
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На трассе под Тверью погиб мужчина Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр СорокинНа трассе под Тверью погиб мужчина Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Сорокин
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ЧП произошло днем, 23 января на Старицком шоссе, рядом с поворотом на деревню Климово, в Тверской области.

Проезжающие мимо водители заметили на обочине дороги "МАЗ" со снятым колесом, рядом с автомобилем лежал мужчина, предположительно водитель большегруза. О случившемся стало известно после публикации в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

- У автомобиля в дороге взорвалось колесо. Во время его замены, лопнуло стопорное кольцо. Металлическая деталь попала в шею. Травмированный мужчина скончался на месте, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

О погибшем известно, что он из Пскова. Мужчине было 64 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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