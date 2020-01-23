2020-01-23T17:05:45+03:00
Происшествия

Экс-начальник отдела продаж Бежецкого завода в Тверской области предстанет перед судом

Мужчину будут судить за совершение коммерческого подкупа и мошенничества
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину будут судить за совершение коммерческого подкупа и мошенничестваМужчину будут судить за совершение коммерческого подкупа и мошенничестваФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела продаж АО "Бежецкий завод "АСО", обвиняемого в совершении четырех эпизодов коммерческого подкупа и мошенничества (п.п. "б, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что в период с 2015 по 2018 года обвиняемый, используя свое служебное положение, требовал "откаты" от представителей различных организаций-поставщиков за обеспечение регулярных закупок продукции для завода в рамках ранее заключенных договоров.

В результате умышленных действий обвиняемого три коммерческие организации и индивидуальный предприниматель в качестве коммерческого подкупа передали ему свыше 800 тысяч рублей.

Кроме этого, в период с 10 апреля 2017 по 27 августа 2018 года обвиняемый, приобретал за счет завода различные товары для личных нужд. И таким образом похитил более 230 тысяч рублей. В настоящий момент имущество обвиняемого арестовано в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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