2020-01-23T16:49:34+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка столкнулась с автобусом

Пострадала водитель легковушки
Ольга ТРОФИМОВА
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При столкновении маршрутки и автобуса пострадала женщинаПри столкновении маршрутки и автобуса пострадала женщинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем, 23 января, на улице Октябрьской во Ржеве, Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 52-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Деу Нексия" при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустила пассажирский "ПАЗ", следовавший по маршруту №3, во встречном направлении.

Автобус принадлежит принадлежит МУП "Автотранс г.Ржев" и осуществляет регулярные муниципальные перевозки.

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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