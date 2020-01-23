В Тверской области иномарка столкнулась с автобусом
Пострадала водитель легковушки
При столкновении маршрутки и автобуса пострадала женщинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем, 23 января, на улице Октябрьской во Ржеве, Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 52-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Деу Нексия" при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустила пассажирский "ПАЗ", следовавший по маршруту №3, во встречном направлении.
Автобус принадлежит принадлежит МУП "Автотранс г.Ржев" и осуществляет регулярные муниципальные перевозки.
В результате ДТП женщина-водитель получила травмы и была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU