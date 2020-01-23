В Тверской области пьяный москвич устроил дебош в "Сапсане"

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:18:01+03:00

Москвича сняли с поезда за нарушение общественного порядка Фото: Иван ВИСЛОВ

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В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Тверь поступило сообщение о необходимости прибытия наряда к поезду сообщением "Москва - С.Петербург" на станции в Вышнем Волочке.

По прибытии полицейских на место, выяснилось, что один из пассажиров - 40-летний житель Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушает общественный порядок и мешает отдыху других пассажиров.

На станции Вышний Волочек транспортные полицейские сняли дебошира с поезда и доставили его в дежурную часть.

В отношении нарушителя составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU