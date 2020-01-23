Внимание, саркоцистоз: охотников в Тверской области предупредили об опасности употребления в пищу мяса диких животных

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:02:33+03:00

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Управление Россельхознадзора по Тверской области в соответствии с информацией Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предостерегло охотников, что дикие животные и птицы, обитающие в регионе могут быть заражены саркоцистозом.

- В последнее время в сети Интернет опубликовано большое количество видеороликов, на которых запечатлен процесс разделки тушек добытых диких животных и птиц. Авторы видео отмечают наличие в скелетной мускулатуре большого количества белых "червячков". Это свидетельствует о заражении животного саркоцистозом, - сообщают в ведомстве и обращают внимание, что заболевание может передаваться человеку.

Возбудителем заболевания являются паразиты, которые относятся к роду Sarcocystis. Саркоцистами поражаются косули, олени, кабаны, зайцы, дикие утки, крысы, мыши. Цисты расположены в межмышечной соединительной ткани.

В большинстве случаев заражения человека заболевание протекает бессимптомно. Но может проявляться в двух формах: первая сопровождается диареей, умеренной лихорадкой и рвотой (кишечная форма); вторая протекает при мышечной боли, переходящей в отек и лихорадку (мышечная форма).

- Избежать заражения можно, если соблюдать определенные правила, - отмечают в Россельхознадзоре. - Строго следить за гигиеной рук, посуды и другого инвентаря после контакта с сырым мясом; категорически запретить скармливание кошкам и собакам сырого мяса, пораженного саркоцистами; обезвреживать зараженное мясо проваркой в течение 30–60 минут или промораживанием при температуре - 20°С (внутри туши) в течение 24 часов; подвергать технической утилизации трупы животных; мясо добытых диких животных и птиц подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU