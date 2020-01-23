Подростки в Тверской области дважды обокрали один и тот же дом

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:41:05+03:00

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В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. По подозрению в совершении преступления подозреваются четверо молодых людей, трое из которых являются несовершеннолетними.

По версии следствия, вечером, 26 декабря 2019 года, двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в дом, расположенный в поселке Максатиха, откуда похитили имущество на сумму 3 600 рублей. Спустя несколько дней похитители вернулись уже вчетвером и похитили еще часть вещей на сумму свыше 38 тысяч рублей.

- По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU