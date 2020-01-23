Водитель на иномарке с летней резиной попал в ДТП под Тверью

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:09:46+03:00

Водитель ехал на автомобиле с летней резиной Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 23 января, на 13-м км автодороги Тверь-Тургиново в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД России.

42-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", не справился с управлением и столкнулся с иномаркой "Шкода". В результате ДТП пострадали водитель "Шкоды" и пассажир "Рено". Им оказана помощь.

На задней оси автомобиля виновника аварии установлена летняя резина. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU