Житель Бологовского района Тверской области подрался с полицейским

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:51:07+03:00

В Бологое местный житель подрался с полицейским Фото: архив "КП"

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Инцидент произошел 12 января у магазина в городе Бологое. По версии следствия, 27-летний мужчина ударил кулаком по лицу старшего полицейского отделения полиции отделения вневедомственной охраны по Бологовскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области», находившегося при исполнении своих служебных обязанностей. От удара, который пришелся в висок, полицейский испытал физическую боль.

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

- Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU