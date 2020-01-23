В Тверской области врачи будут навещать ветеранов Великой Отечественной войны ежемесячно

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:44:51+03:00

Такое поручение глава региона Игорь Руденя дал во время рабочей поездки в Кимры

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 января, губернатор Игорь Руденя проводит в рабочей поездке в Кимрах. Во время визита глава региона встретился с ветеранами.

Обсуждая вопросы здравоохранения, Игорь Руденя распорядился, чтобы к каждому ветерану ежемесячно приходил на дом врач. Организация данной работы возложена на министра здравоохранения Тверской области. Губернатор отметил, что будет строго следить за этим.

Также в рамках рабочей поездки глава региона посетил местные учреждения здравоохранения. В настоящее время в Кимрах есть дефицит в медицинских специалистах.

В этом году работать в поликлиники и ЦРБ города приедут пять врачей-выпускников Тверского медицинского университета. Они сами из Кимрского района, проходили обучение по целевому набору. Теперь должны отработать на малой родине. Кроме того, недавно в город начали ездить работать в больницах восемь врачей из Дубны.

Далее губернатор проведет рабочую встречу по вопросам повышения качества обслуживания детского населения в Кимрах и проконтролирует выполнение поручений, данных в ходе предыдущего посещения города.

ИСТОЧНИК KP.RU