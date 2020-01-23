В Зубцовском районе Тверской области домашняя собака умерла от бешенства
Случай бешенства у собаки выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, подведомственной Управлению Россельхзнадзора по Тверской области.
Ведомство сообщает, что животное принадлежало жителю села Княжьи Горы Зубцовского района. Собака пала внезапно, перед гибелью у нее наблюдалось выделение слюны. В сопроводительных документах на патологический материал животного сообщается, что в течение последних трех лет ей не делали прививки от бешенства.
Напомним, что это третий случай заражения животных опасным заболеванием. До этого момента бешенство было выявлено у диких енотовидных собак в Кимрском районе и Кашинском городском округе.
Полученные результаты анализов направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU