В Зубцовском районе Тверской области домашняя собака умерла от бешенства

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:59:48+03:00

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Случай бешенства у собаки выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, подведомственной Управлению Россельхзнадзора по Тверской области.

Ведомство сообщает, что животное принадлежало жителю села Княжьи Горы Зубцовского района. Собака пала внезапно, перед гибелью у нее наблюдалось выделение слюны. В сопроводительных документах на патологический материал животного сообщается, что в течение последних трех лет ей не делали прививки от бешенства.

Напомним, что это третий случай заражения животных опасным заболеванием. До этого момента бешенство было выявлено у диких енотовидных собак в Кимрском районе и Кашинском городском округе.

Полученные результаты анализов направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU