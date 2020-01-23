В Кимрах губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами и возложил цветы к монументу работникам Савеловского завода

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:49:09+03:00

Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами и возложил цветы к монументу работникам Савеловского завода в Кимрах Фото: ПТО

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23 января губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит в Кимрах. Он приехал в город с рабочим визитом, и одними из первых, с кем он встретился, стали местные ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в Кимрах осталось восемь фронтовиков. Именно им, первым в регионе, Игорь Руденя вручил юбилейные медали "75 лет Победы". Отметим, что Тверская область стала одной из первых, где начали вручать эти медали.

- Мы вас очень любим, - сказал губернатор и пожелал всем ветеранам больше интересных событий.

Вручением встреча не ограничилась. Губернатор побеседовал с ветеранами за чашкой чая. Поздравил их с днём снятия блокады Ленинграда.

- Никакие попытки переписать историю и принизить роль советских солдат в победе над фашизмом не пройдут. Пока вы живы, мы можем слышать правду от вас, передать грядущим поколениям, - отметил глава региона.

Также, в Кимрах Игорь Руденя возложил цветы к монументу работникам Савеловского завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны, юнармейцы, жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU