2020-01-23T11:35:52+03:00
Общество

На уборку улиц в Тверской области выехало 266 единиц техники

В первую очередь от снега и льда обрабатывают трассы и наиболее опасные участки дорог
Ольга ТРОФИМОВА
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НА уборку улиц в Тверской области выехало 266 единиц техникиНА уборку улиц в Тверской области выехало 266 единиц техникиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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23 января на дороги регионального и межмуниципального значения выехала снегоуборочная техника. Всего от снега и льда дороги обрабатывает 266 единиц техники. Особое внимание уделяется трассам с высокой интенсивностью движения и местам повышенной аварийности. Уже израсходовано 4945 кубических метров песчано-соляной смеси.

Отметим, что по действующим государственным контрактам за содержание автодорог в регионе отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: АО "Рамешковское ДРСУ", АО "Торопецкое ДРСУ", ООО "Дорсервис", ООО "Калязинское ДРСУ", ГУП "Торжокское ДРСУ", ГУП "Бологовское ДРСУ", ООО "Бежецкая дорожная компания" и ООО "ПРОГРЕСС".

Губернатор Игорь Руденя считает – не меньшее внимание необходимо уделять качественному содержанию трасс.

Вопросы содержания дорог находятся на особом контроле дорожного фонда Тверской области, действует круглосуточная диспетчерская служба: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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