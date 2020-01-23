2020-01-23T10:18:42+03:00
Происшествия

В Конаково Тверской области произошел пожар на территории храма

Огнем уничтожен строительный вагончик
Ольга ТРОФИМОВА
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На территории храма сгорела строительная бытовка Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"/Светик БеляковаНа территории храма сгорела строительная бытовка Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"/Светик Белякова
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Сообщение, о том, что на территории храма Сорока мучеников Севастийских в Конаково произошел пожар поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 21:39 вечера 22 января.

На место ЧП выехали спасатели ПСЧ-15. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что возгорание произошло в строительном вагончике, расположенном рядом с храмом.

- Строение одноэтажное, деревянное, обшито железом. Огонь его уничтожил полностью, - уточняют в пресс-служб МЧС.

Пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить объект. Полная ликвидация возгорания была объявлена в 22:15. Сам храм не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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