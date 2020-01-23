В Заволжском районе Твери шестилетний мальчик попал под машину
ДТП произошло около 16:00, 22 января. На проезжей части 1-го переулка Вагонников у д. 1А по ул. 1-я Вагонников 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «TOYOTA LAND CRUISER PRADO» наехала на шестилетнего мальчика, который перебегал дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
Ребенок выскочил из-за машин, которые ехали во встречном направлении.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что ля установления обстоятельств аварии, назначено проведение административного расследования.
В результате ДТП мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение после оказания помощи отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU