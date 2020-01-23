В Заволжском районе Твери шестилетний мальчик попал под машину

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:54:25+03:00

Ребенок попал под колеса авто в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло около 16:00, 22 января. На проезжей части 1-го переулка Вагонников у д. 1А по ул. 1-я Вагонников 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «TOYOTA LAND CRUISER PRADO» наехала на шестилетнего мальчика, который перебегал дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

Ребенок выскочил из-за машин, которые ехали во встречном направлении.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что ля установления обстоятельств аварии, назначено проведение административного расследования.

В результате ДТП мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU