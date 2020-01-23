В Твери снесут аварийный многоквартирный дом на улице Рихарда Зорге

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:46:55+03:00

В ближайшее время его расселят

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Многоквартирный дом на улице Рихарда Зорге, 15 признан аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Твери 22 января.

Согласно документу, помещение признано непригодным для проживания. Такое заключение дала межведомственная комиссия,которая обследовала дом, и выяснила, что он физически изношен.

Дом является муниципальной собственностью. В ближайшее время его расселят - жильцам предложат жилплощадь из маневренного фонда города. А после исключат из городского реестра.

Освободить земельный участок, на котором расположен аварийный дом, должны до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU