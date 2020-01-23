Жители Твери сняли на видео приближение снежного фронта

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:14:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный снегопад обрушился на Тверь днем, 22 января. Снега ждали многие, но никто не ожидал, что он начнется так стремительно. Буквально за считанные минуты городские улицы укрыло снегом, как покрывалом.

Один из жителей Твери из окна многоэтажки снял эпичное видео, как на город надвигается снежный фронт. Зрелище получилось захватывающим. Ролик разместили в группе "Подслушано у водителей. Тверь". К утру 23 января его посмотрели более 78 000 человек.

Снег выпал и таять пока не собирается - до выходных синоптики прогнозируют легкий "минус". А МЧС опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра до 12-17 м/с и ухудшении погодных условий.

На дорогах скользко, поэтому будьте осторожны.

Улицы покрыло снегом за считанные минутыФото: Ольга ТРОФИМОВА

На Тверь надвигается снежный фронт.

ИСТОЧНИК KP.RU