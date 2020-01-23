2020-01-23T09:14:44+03:00
Общество

Жители Твери сняли на видео приближение снежного фронта

Сильный снегопад прошел в областной столице накануне
Ольга ТРОФИМОВА
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Снежный фронт надвигается на Тверь Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Klon Udalyon (скрин видео)Снежный фронт надвигается на Тверь Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Klon Udalyon (скрин видео)
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Сильный снегопад обрушился на Тверь днем, 22 января. Снега ждали многие, но никто не ожидал, что он начнется так стремительно. Буквально за считанные минуты городские улицы укрыло снегом, как покрывалом.

Один из жителей Твери из окна многоэтажки снял эпичное видео, как на город надвигается снежный фронт. Зрелище получилось захватывающим. Ролик разместили в группе "Подслушано у водителей. Тверь". К утру 23 января его посмотрели более 78 000 человек.

Снег выпал и таять пока не собирается - до выходных синоптики прогнозируют легкий "минус". А МЧС опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра до 12-17 м/с и ухудшении погодных условий.

На дорогах скользко, поэтому будьте осторожны.

Улицы покрыло снегом за считанные минуты Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Улицы покрыло снегом за считанные минутыФото: Ольга ТРОФИМОВА

На Тверь надвигается снежный фронт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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