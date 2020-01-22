Московский театр «Русский балет» представит в Твери «Шахерезаду» и «Шопениану»
16 февраля в Тверском академическом театре драмы Московский Государственный театр «Русский балет» представит одноактные балеты «Шахерезада» и «Шопениана».
Во второй раз зрителей Твери порадует выступление прима-балерины театра «Русский балет» Заслуженной артистки России Валерии Васильевой, удостоенной в 2019 году награды Правительства Москвы в номинации «Лучшая балерина года», знакомой зрителям по роли Жизели.
- На этот раз Валерия Васильева удивит разноплановостью ролей: по-настоящему царственной в роли Зобейды и воздушно-романтической сильфиды в балете «Шопениана», показав две женские ипостаси, страстную царственную и неземную возвышенную, - рассказывают организаторы гастролей.
Также в балетах принимают участие: Заслуженные артисты России - Дмитрий Котермин, Максим Фомин, Антон Гейкер, лауреат международных конкурсов Екатерина Лосева и артисты балета.
Начало в 17.00.
Билеты в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU