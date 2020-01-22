2020-01-22T23:47:22+03:00
Звезды

Московский театр «Русский балет» представит в Твери «Шахерезаду» и «Шопениану»

В главных ролях - Заслуженная артистка России Валерия Васильева
Ирина ТАРАСОВА
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Валерия Васильева удивит разноплановостью ролей. Фото: предоставлено Московским театром «Русский балет»Валерия Васильева удивит разноплановостью ролей. Фото: предоставлено Московским театром «Русский балет»
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16 февраля в Тверском академическом театре драмы Московский Государственный театр «Русский балет» представит одноактные балеты «Шахерезада» и «Шопениана».

Во второй раз зрителей Твери порадует выступление прима-балерины театра «Русский балет» Заслуженной артистки России Валерии Васильевой, удостоенной в 2019 году награды Правительства Москвы в номинации «Лучшая балерина года», знакомой зрителям по роли Жизели.

- На этот раз Валерия Васильева удивит разноплановостью ролей: по-настоящему царственной в роли Зобейды и воздушно-романтической сильфиды в балете «Шопениана», показав две женские ипостаси, страстную царственную и неземную возвышенную, - рассказывают организаторы гастролей.

Также в балетах принимают участие: Заслуженные артисты России - Дмитрий Котермин, Максим Фомин, Антон Гейкер, лауреат международных конкурсов Екатерина Лосева и артисты балета.

Начало в 17.00.

Билеты в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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