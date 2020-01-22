Полсотни лебедей плавали по озеру в Торопецком районе Тверской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:32:23+03:00

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В Тверскую область прилетела стая лебедей. Грациозные птицы высадились на озере Соломено в Торопецком районе Тверской области. 19 января их заметили местные жители и поделились фотографиями в соцсетях.

Птиц насчитали около полусотни. Знающие биологи отмечают, что это лебеди-шипуны и зимуют в Торопце они не впервые. Правда, обычно в меньшем количестве. Шипунами их прозвали из-за издаваемых звуков. Для жизни шипуны чаще всего выбирают заросшие травой водоемы - лиманы, озёра иногда болота.

Кстати, лебеди появлялись и в Твери. Весной прошлого года птицы облюбовали импровизированный пруд около Волоколамской развязки. Белоснежные птицы на несколько дней стали местной достопримечательностью.

Лебедей прилетело около полусотни Фото: vk.com/"Газета "Мой край", Торопецкий район"

ИСТОЧНИК KP.RU