На Тверь обрушился снегопад

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:43:37+03:00

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Днем, 22 января, на Тверь обрушилась метель. Буквально за несколько минут дороги покрыло снегом.

Накануне синоптики предупреждали жителей Тверской области о возможных осадках и сильном ветре. Экстренное предупреждение было опубликовано ГУ МЧС России по Тверской области.

Тверской гидрометцентр прогнозирует, что снег будет идти и ночью. При этом в некоторых районах заметно похолодает. В ночь на четверг ожидается -7...-9 градусов, днем -2...-7. Такая погода продержится в Верхневолжье до выходных, а после "минус" снова сменит "плюс".

Не исключены гололедные явления. Водителям следует быть внимательнее при движении.

ИСТОЧНИК KP.RU