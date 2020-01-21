В Тверской области молодые семьи могут получить до 500 тысяч рублей на погашение ипотеки

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:43:57+03:00

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Сегодня основной блок заседания областного правительства был посвящен мерам, призванным улучшить демографическую ситуацию в регионе. Среди новых стимулов для рождения детей — увеличение соцвыплат молодым семьям.

Весной прошлого года правительством региона была введена единовременная выплата молодым родителям с детьми на частичное погашение ипотечного кредита - до 200 тыс. рублей. Теперь такие семьи при рождении второго ребенка могут получить на погашение ипотеки до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего – до 500 тыс. рублей.

Выплата предусмотрена для тверских семей российского гражданства, которые приобрели жилье в ипотеку на территории региона. Важное условие — возраст одного из супругов не должен превышать 25 лет

ИСТОЧНИК KP.RU