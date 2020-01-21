2020-01-21T09:41:52+03:00
Общество

Прокуратура нашла опасный скотомогильник в Тверской области

Он располагается на территории сельхозкооператива "Чапаево"
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура в Тверской области нашла опасный скотомогильник Фото: архив "КП"Прокуратура в Тверской области нашла опасный скотомогильник Фото: архив "КП"
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Прокуратура Кесовогорского района провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации объекта утилизации биологических отходов в сельскохозяйственном кооперативе "Чапаево".

Надзорным органом в ходе проверки установлено, что скотомогильник эксплуатируется с нарушениями: котлован огорожен ветхим забором, территория заросла травой, старый мост через траншею развалился. В самой яме нет вытяжной трубы, подъездные пути заросли.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении председатель кооператива оштрафован на три тысячи рублей.

По исковому заявлению прокурора суд обязал кооператив устранить нарушения. Проведение необходимых работ по оборудованию скотомогильника находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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