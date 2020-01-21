Прокуратура нашла опасный скотомогильник в Тверской области

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:41:52+03:00

Он располагается на территории сельхозкооператива "Чапаево"

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Кесовогорского района провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации объекта утилизации биологических отходов в сельскохозяйственном кооперативе "Чапаево".

Надзорным органом в ходе проверки установлено, что скотомогильник эксплуатируется с нарушениями: котлован огорожен ветхим забором, территория заросла травой, старый мост через траншею развалился. В самой яме нет вытяжной трубы, подъездные пути заросли.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении председатель кооператива оштрафован на три тысячи рублей.

По исковому заявлению прокурора суд обязал кооператив устранить нарушения. Проведение необходимых работ по оборудованию скотомогильника находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU