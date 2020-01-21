2020-01-21T09:32:01+03:00
Общество

В Тверской области предприятие задолжало работникам 390 тысяч рублей

С долгами рассчитались после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВА
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МУП в Тверской области задолжал работникам 390 тысяч рублей по заработной платеМУП в Тверской области задолжал работникам 390 тысяч рублей по заработной платеФото: Мария ЛЕНЦ
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Проверку деятельности МУП «Бельская центральная районная аптека 155» провела прокуратура и выяснила, что на предприятии сотрудникам более двух месяцев не выплачивали заработную плату. Задолженность составила 390 тысяч рублей.

Прокуратура встала на защиту прав граждан и направила в суд 14 заявлений о выдаче судебных приказов и три исковых заявления о начислении и взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

Задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме. Руководитель аптеки привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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