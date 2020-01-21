2020-01-21T09:23:22+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на легковушке перевернулся на крутом повороте

У машины заклинило руль
Ольга ТРОФИМОВА
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На крутом повороте у машины заклинило руль Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа крутом повороте у машины заклинило руль Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 20 января, на 2-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы, в Кимрском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2105", опрокинулся, проезжая на машине крутой поворот. Пострадавший пояснил, что у легковушки заклинило руль.

С травмами водителя доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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