В Тверской области водитель на легковушке перевернулся на крутом повороте

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:23:22+03:00

На крутом повороте у машины заклинило руль Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 20 января, на 2-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы, в Кимрском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2105", опрокинулся, проезжая на машине крутой поворот. Пострадавший пояснил, что у легковушки заклинило руль.

С травмами водителя доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU