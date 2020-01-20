Выставка художника Владимира Маслова, воспевающего стихии, открывается в Твери

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:25:49+03:00

У художника своя смелая манера письма и особое настроение в пейзажах. Фото: из архива Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной

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С 23 января по 22 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ будет работать выставка художника Владимира Маслова «Ветер с Волги». Посетители увидят более 50 картин художника с мировым именем.

Владимир Владимирович Маслов – уникальный самодеятельный художник. Его творчество получило признание ведущих искусствоведов и художников страны, а его работы хранятся в частных собраниях и коллекциях. За плечами художника выставки в городах России, Германии, Швейцарии, Франции. И интерес к его самобытному творчеству только растет.

У художника своя смелая манера письма и особое настроение в пейзажах.

- Пространство полотен заполнено пятнами света и тени, светящимися линиями, передающими ощущение стихий: воздуха, воды, огня и земли. Блики с неба и резкие линии, нанесённые мастихином, вносят в сюжет его работ особую напряжённость и драматизм, - комментируют искусствоведы. - В его картинах всегда присутствует разгул стихий: пылает закатное небо, сгущаются тучи, пугают сумерки, засыпает снегом зимний посёлок. И везде – движение, ветер. Свежий ветер с Волги, который ощущается в сильных мазках мастихином.

Таких художников в России немного. Настоящая выставка позволит зрителям заглянуть в его удивительный и богатый внутренний мир.

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной

улица Салтыкова-Щедрина, д.16

Справки по тел.: (4822) 34-34-50; 34-66-54.

ИСТОЧНИК KP.RU