Выставка художника Владимира Маслова, воспевающего стихии, открывается в Твери
С 23 января по 22 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ будет работать выставка художника Владимира Маслова «Ветер с Волги». Посетители увидят более 50 картин художника с мировым именем.
Владимир Владимирович Маслов – уникальный самодеятельный художник. Его творчество получило признание ведущих искусствоведов и художников страны, а его работы хранятся в частных собраниях и коллекциях. За плечами художника выставки в городах России, Германии, Швейцарии, Франции. И интерес к его самобытному творчеству только растет.
У художника своя смелая манера письма и особое настроение в пейзажах.
- Пространство полотен заполнено пятнами света и тени, светящимися линиями, передающими ощущение стихий: воздуха, воды, огня и земли. Блики с неба и резкие линии, нанесённые мастихином, вносят в сюжет его работ особую напряжённость и драматизм, - комментируют искусствоведы. - В его картинах всегда присутствует разгул стихий: пылает закатное небо, сгущаются тучи, пугают сумерки, засыпает снегом зимний посёлок. И везде – движение, ветер. Свежий ветер с Волги, который ощущается в сильных мазках мастихином.
Таких художников в России немного. Настоящая выставка позволит зрителям заглянуть в его удивительный и богатый внутренний мир.
Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной
улица Салтыкова-Щедрина, д.16
Справки по тел.: (4822) 34-34-50; 34-66-54.
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