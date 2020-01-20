Предпринимателя из Твери оштрафовали за продажу немаркированной одежды

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:42:05+03:00

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Прокуратура Пролетарского района г. Твери провела проверку и установила, что четыре индивидуальных предпринимателя на территории областной столицы реализуют женскую и мужскую одежду и трикотаж без маркировки.

На товаре отсутствует обязательная информация о наименовании продукции, страны изготовителе, юридический адрес изготовителя, дата изготовления, размер изделия, состав сырья, а также единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Товар также не имеет сертификатов соответствия.

Арбитражный суд Тверской области рассмотрел иски прокуратуры в отношении предпринимателей. Трем виновным лицам назначено административное наказание в виде предупреждения, еще один оштрафован на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU