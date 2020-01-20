2020-01-20T14:17:57+03:00
Общество

В Твери выбирают лучшего воспитателя года

Муниципальный этап конкурса стартует 21 января
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери выбирают лучшего воспитателяВ Твери выбирают лучшего воспитателяФото: Мария ЛЕНЦ
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Во вторник, 21 января, в Твери стартует муниципальный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2020". Торжественное открытие состоится во Дворце творчества детей и молодежи.

Профессиональный конкурс проводится в Твери в 26-й раз и проходит в три тура. Самый первый - заочный - уже завершен. Воспитатели показали "Интернет-портфолио", конспекты занятий с детьми, видеоролик "Визитная карточка".

По итогам первого этапа на следующую ступень конкурса из 13 воспитателей перешли 10 участников.

Во втором, очном, туре будут проведены конкурсы: "Сочинение на заданную тему", "Мастер-класс", "Педагогическое мероприятие с детьми".

В третий тур пройдут лишь четыре конкурсанта. Они выступят с докладами-презентациями на тему "Мой успешный проект" и примут участие в ток-шоу "Профессиональный разговор".

Победителя муниципального этапа определят 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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