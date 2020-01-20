2020-01-20T13:53:41+03:00
Общество

Экс-министра Алексея Улюкаева наказали за нарушение правил внутреннего распорядка в колонии Тверской области

Осужденному вынесли предупреждение за сидение на кровати в дневное время
Ольга ТРОФИМОВА
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Алексей Улюкаев нарушил правила внутреннего распорядка в колонииАлексей Улюкаев нарушил правила внутреннего распорядка в колонииФото: Евгения ГУСЕВА
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Экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева застали сидящим на кровати в дневное время. Это произошло во время прокурорской проверки в колонии. О нарушении правил внутреннего распорядка Улюкаевым 20 января сообщил Telegram-канал Baza.

Напомним, бывший чиновник отбывает наказание в ИК-1 в Тверской области. За взятку в два миллиона долларов его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.

После того, как Алексея Улюкаева застали на койке, осужденный написал объяснительную и избежал серьезного наказания - ему вынесли предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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