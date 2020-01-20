На железнодорожном перегоне в Тверской области женщина погибла под колесами "Сапсана"

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:54:05+03:00

В Тверской области женщина погибла под колесами "Сапсана" Фото: Иван ВИСЛОВ

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ЧП произошло около 7:25 утра, 20 января, на 363 км Октябрьской железной дороги, на перегоне Леонтьево- Вышний Волочек.

Скоростной поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва" сбил женщину.

- В настоящее время на месте работают сотрудники транспортной полиции, устанавливается личность погибшей и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU