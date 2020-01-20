2020-01-20T09:21:52+03:00
Происшествия

Безработный житель Тверской области совершил кражу имущества из гаража

Ущерб составил 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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По подозрению в краже полицейские задержали местного жителяПо подозрению в краже полицейские задержали местного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратился представитель одной из организаций города Бежецка. Мужчина сообщил, что из его гаража, расположенного на территории предприятия похищено имущество на сумму 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате следственных действий полицейскими установлено, что злоумышленник сломал дверной замок, проник в гараж, откуда похитил аккумуляторные батареи, канистры с бензином, бензоэлектроинструменты.

Под подозрение в краже попал 19-летний неработающий местный житель. Злоумышленника задержали, в отделении полиции он дал признательные показания и вернул часть похищенного имущества.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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