Безработный житель Тверской области совершил кражу имущества из гаража
В полицию обратился представитель одной из организаций города Бежецка. Мужчина сообщил, что из его гаража, расположенного на территории предприятия похищено имущество на сумму 10 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате следственных действий полицейскими установлено, что злоумышленник сломал дверной замок, проник в гараж, откуда похитил аккумуляторные батареи, канистры с бензином, бензоэлектроинструменты.
Под подозрение в краже попал 19-летний неработающий местный житель. Злоумышленника задержали, в отделении полиции он дал признательные показания и вернул часть похищенного имущества.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU