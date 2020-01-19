В китайском городе Цзилинь "Динамо" Тверь одержало свою самую крупную победу на чемпионате ВХЛ

19 Янв. 2020 2020-01-19T21:57:39+03:00

Турне в Китае началось с победы "Динамо" Тверь Фото: vhl.dynamo.ru

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Турне по Китаю тверское "Динамо" начало в городе Цзилинь. 18 января там состоялся матч с местной командой "Ценг Тоу".

И, хотя открыть счет матча довелось хозяевам, одержать победу они не смогли. Уже через минуту после первой забитой в игре шайбы бело-голубые ответили голом своего капитана Андрея Прибыльского. На перерыв команды отправились со счетом 1:1.

Второй период стал прорывом для тверского "Динамо". Хоккеисты смогли отправить в ворота соперника еще три шайбы.

На 57-й минуте Антон Васильев совершил сольный проход через всю площадку и отправил шайбу Павлу Ткаченко, который установил окончательный счет матча - 5:1.

- Эта победа стала самой крупной для "Динамо" в чемпионате, - отметили в пресс-центре "Динамо" Тверь.

По итогам 43 игр "Динамо" находится на 21 месте в общей таблице, имея на счету 43 очка.

Следующая игра бело-голубых состоится в столице Китая 20 января с командой "КРС-БСУ".

ИСТОЧНИК KP.RU