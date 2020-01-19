По фарватеру Волги в Твери катался экстремал на аквабайке

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:31:50+03:00

По Волге в Твери прокатился экстремал на аквабайке Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Сергей Гудий

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Невиданное для середины января зрелище жители Твери смогли наблюдать 18 января. По фарватеру Волги между двух мостов мужчина катался на аквабайке. Фотографии экстремала появились в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети, их опубликовал фотограф Сергей Гудий.

В комментариях к посту участники сообщества экстремала поддерживают и восклицают: "Молодец! Круто! Смело!".

Однако, стоит отметить, что в настоящее время навигация по Волге закрыта, а значит раскатывать по реке на катерах, аквабайках и прочих плавсредствах запрещено. За это нарушителю грозит штраф, несмотря на то, что на реке совсем нет льда.

По Волге в Твери прокатился экстремал на аквабайке Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Сергей Гудий

ИСТОЧНИК KP.RU