Трое мужчин осуждены в Тверской области за продажу контрафактного алкоголя и табака
Перед судом в Твери предстали трое выходцев Республики Азербайджан, постоянно проживающие на территории Твери.
Мужчины признаны виновными по п.п. "а,б, ч". 6 ст. 171.1 УК РФ. Следствием и судом установлено, что в период с 1 августа 2017 по 1 марта 2018 года подсудимые приобрели в Московской области 12 тысяч немаркированных бутылок алкоголя, а также 6 тысяч пачек немаркированных табачных изделий. Продукцию мужчины доставили в Тверь для хранения и последующей реализации.
1 марта 2018 года преступная деятельность данных лиц была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области.
По решению суда каждый из фигурантов получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU