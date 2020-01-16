Трое мужчин осуждены в Тверской области за продажу контрафактного алкоголя и табака

16 Янв. 2020 2020-01-16T21:10:51+03:00

Мужчины планировали реализовать в Тверской области 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области

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Перед судом в Твери предстали трое выходцев Республики Азербайджан, постоянно проживающие на территории Твери.

Мужчины признаны виновными по п.п. "а,б, ч". 6 ст. 171.1 УК РФ. Следствием и судом установлено, что в период с 1 августа 2017 по 1 марта 2018 года подсудимые приобрели в Московской области 12 тысяч немаркированных бутылок алкоголя, а также 6 тысяч пачек немаркированных табачных изделий. Продукцию мужчины доставили в Тверь для хранения и последующей реализации.

1 марта 2018 года преступная деятельность данных лиц была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

По решению суда каждый из фигурантов получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU